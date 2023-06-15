Burdur'da Nurcan Seçer cinayeti davasında sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Burdur'da eşi Nurcan Seçer'i öldürmekle suçlanan Serhan Seçer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı. Nurcan Seçer'in kız kardeşi Gülcan Yar, "Hiçbir şey tesellisi değil. En azından içim rahatladı diyemiyorum, çünkü ablam yok ve giden gelmiyor" diye konuştu.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da eşi Nurcan Seçer'i öldürmekle suçlanan Serhan Seçer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı. Nurcan Seçer'in kız kardeşi Gülcan Yar, "Hiçbir şey tesellisi değil. En azından içim rahatladı diyemiyorum, çünkü ablam yok ve giden gelmiyor" diye konuştu.

Burdur'da yaşayan Nurcan Seçer (35), yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından, birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan 2022 tarihinde silahla vurularak öldürülmüştü. Hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'kayınpederi ile kayınbiraderini kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Serhan Seçer'in yargılandığı davanın beşinci duruşması, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Nurcan Seçer'in ailesi ve taraf avukatları, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"BUNU YAPACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Nurcan Seçer'in babası Mustafa Kılıç, mahkemede, "Kızımı öldürdü, beni ve oğlumu öldürmek istedi. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da sanığa indirim uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Serhan Seçer, savunmasında şunları söyledi:

"Eşimi çok seviyordum. Hala seviyorum. Bunu yapacak bir insan değilim. Çok pişmanım. Buna sevk eden unsurlar oldu. Suçluyum, bunu yapmamam gerekirdi. Ölmeyi denedim. Keşke o öleceğine ben ölseydim. Onun ölmesini kaldıramıyorum, dayanamıyorum. Bizi bu duruma kim soktu? 13 yıllık evliliğimde eşime tek fiske vurmadım. Evet, çok büyük hata yaptım. Çok pişmanım. Aldattığından şüphelendim. Eşimle birçok kez konuştum. Ancak kendisi beni anlamadı. Yardımcı olmadı. Savcılığa şikayette bulundum, takipsizlik verildi. Aileme anlattım. Bana inanmadılar. Bu duruma düştüğüm için çok pişmanım. Bunu yapmamam gerekirdi. Oğluma ebeveyn hasreti çektirmemek için bana şans verin. Mahkemenize sığınıyorum."

Son sözü sorulan Serhan Seçer, "Çok pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Serhan Seçer'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, kayınbiraderine karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise müebbet hapis cezası verdi ve bu cezayı 9 yıla düşürdü.

"TÜRK HUKUKU AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Seçer Ailesi'nin avukatlarından Hacer Balyayla, şunları söyledi:

"Nisan 2022 yılında Nurcan Seçer, Burdur'da kocası tarafından vahşice katledildi. Bugün karar duruşmamız vardı. Bugün Türk hukuku açısından çok önemli bir karar aldık. Katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bizim için önemli olan; bugün bu katile iyi hal indirimi verilmedi. Takım elbise giydi diye, mahkemeye karşı iyi durdu diye, saygılı davrandı diye iyi hal indirimi yapılmadı. Karısına karşı bulunduğu eylem nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Hiçbir indirim de yapılmadı. Bu, Türk hukuku açısından çok önemli bir karar. Mücadelemiz devam edecektir. Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonlanması için, başka anneler, başka kadınlar ölmemesi için biz elimizden geleni yapacağız. Mahkeme heyetimiz de bu konuda gayet dik durdu. İstediğimiz kararı verdi. Karara saygı duyuyoruz."

"İÇİM RAHATLADI DİYEMİYORUM"

Nurcan Seçer'in kız kardeşi Gülcan Yar ise "Hiçbir şey tesellisi değil. En azından içim rahatladı diyemiyorum, çünkü ablam yok ve giden gelmiyor" diye konuştu. Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici ise şunları söyledi:

"Bugün, hukuk sistemimiz ve adalet mekanizması bakımından kutlu bir gündür. Adalet yerini bulmuştur. Kanunda yazan, kanunda öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış bir sanık vardır. Her ne kadar ölen can geri gelmese de haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi alınmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan sanık dolayısıyla biz, adaletin yerini bulduğu kanaatindeyiz."

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç da "Biz, kardeşimizi unutmadık. Onu çok seviyoruz, arkasında durduk. Cezasını aldırdık. Mutluyuz" dedi.