Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı

BURDUR (AA) - Burdur'da baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte Teke Yöresi'ne ait halk oyunu gösterisi yapıldı, ateşin üstünden atlandı, örste demir dövüldü.

Vali Ali Arslantaş, yaptığı konuşmada, Nevruz'un güneşle toprağı, insanla neşeyi, hayatla doğayı birleştirildiğini söyledi.

Nevruz'un baharın başlangıcı olduğunu belirten Arslantaş, "Kardeşliğin, dostluğun, sevginin ve kaynaşmanın günüdür. Farklılıklarımız, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Her vatandaşımız bugün bu coşkuyu hep beraber yaşıyor. Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Burdur'da da cemreler düştü. Yeni bir bahar başlıyor. Burdur'un bereketli toprakları baharı karşılıyor. Baharın gelmesiyle gönüllerde yeni umutlar da filizleniyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Arslantaş, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler Nevruz ateşinden atladı, örste demir dövdü.