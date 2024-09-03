Burdur'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Hasara Sebep Oldu
Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURDUR'da müstakil evde çıkan yangın hasara sebep oldu.
Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meram Caddesi'nde bir evden saat 05.00 sıralarında bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın evde büyük çaplı hasara sebep oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
HABER- KAMERA Mesut MADAN / BURDUR,
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