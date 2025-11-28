Burdur'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı

BURDUR'da muhtarlar için düzenlenen 4 günlük Muhtarlar Akademisi eğitim programı, 327 muhtara sertifika verilmesiyle tamamlandı.

Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Burdur Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ve Burdur Merkez Köy Muhtarları Derneği iş birliğinde 4 gün süren eğitimlerde alanında uzman isimler ve akademisyenler tarafından muhtarlara; görev ve sorumluluklar, kamu kurumlarıyla etkili iletişim, dijital araçların kullanımı, siber güvenlik, dolandırıcılık yöntemlerine karşı korunma yolları, ilk yardım uygulamaları, protokol kuralları, güncel tarım ve hayvancılık teknikleri, kooperatifçiliğin önemi, mera kullanımı, afet yönetimi, aile ve dezavantajlı grupların korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele, kültür varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuat, tebligat sistemi, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi birçok konuda bilgi verildi. Ayrıca Kızılay ile Yeşilay uzmanları tarafından afet, sağlık, sosyal yardım ve bağımlılıkla mücadele konularında da kapsamlı sunumlar yapıldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ile çeşitli kurum müdürlerinin de katılım sağladığı program boyunca muhtarlar, yaşadıkları sorunları doğrudan ilgili kurum temsilcilerine iletme fırsatı buldu. Programın kapanış töreninde Vali Tülay Baydar Bilgihan, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner'e teşekkür belgesi takdim etti. Vali Bilgihan, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan ile diğer protokol üyeleri tarafından katılan muhtarlara belgeleri de verildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde YÖK Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Burdur Valiliği olarak Muhtar Akademisi'ni gerçekleştirdik. Tüm köy ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla afetten, Kızılay ve Yeşilay çalışmalarına, kültür varlıklarından Muhtar Bilgi Sistemi'ne, çevresel konula gibi kadar pek çok başlıkla konunun uzmanları, kurum yöneticilerimiz, üniversiteden akademisyenlerimiz bir dizi eğitim verdi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Dairesi Başkanlığı'na, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile üniversite öğretim görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama teşekkürlerin en büyüğü de katılımda yaklaşık yüzde 98 oranıyla katılan muhtarlarımıza ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,