Burdur'da Muhtar, Doğal Gaz Kazısı Nedeniyle Toza Karşı Mahalleyi Suluyor

BURDUR'da Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı, doğal gaz kazısı yapılan caddede toza engel olmak için kendi imkanları ile caddeyi suluyor.

Burdur merkez Menderes Mahallesi muhtarı Onur Hoşafçı, doğal gaz firmasının Menderes Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ndeki doğal gaz terfi istasyonuna kadar 3 kilometrelik yedek gaz boru hattı kazı çalışması sırasında oluşan tozdan mahallelinin etkilenmemesi için temin ettiği su tankeri ile çalışma yapılan caddeyi belirli aralıklarla suluyor.

Su tankerini kendisi kullanan Onur Hoşafçı, "Doğal gaz firmasının döşediği yeni hat mahallemizden geçiyor. Çalışma sırasında aşırı tozlanma oluyor. Burdur Belediyesi'ne, itfaiye ekiplerine rahatsızlık vermedik. Sağolsunlar mahallemizde tanker firması var. Rica ettik tankerlerini verdiler. Mahalle sakinlerimizin sondajlarından su doldurup, kendim de şoför olduğum için yollarımızı tozdan kurtarmak için suluyoruz" dedi.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,