Burdur'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

BURDUR'da motosikletle cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dün saat 19.00 sıralarında Burdur- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada Musa A. yönetimindeki 15 AAD 606 plakalı cip ile A.G. (17) yönetimindeki 15 RA 279 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü ve motosikletin ruhsat sahibine 26 bin 644 lira ceza yazıldı. Sigortası olmayan motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,