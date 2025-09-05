Haberler

Burdur'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

BURDUR'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Dün akşam üzeri Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Ömer A. yönetimindeki 15 NV 071 plakalı motosiklet ile Osman U. yönetimindeki 15 UA 387 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
