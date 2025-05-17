Burdur'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

BURDUR'da seyir halindeki motosiklet sürücüsüne çarpıp, düşürdükten sonra darbedip kaçan otomobil sürücüsü S.Ç. yakalandı.

Burdur merkez Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı yöne seyir halindeki otomobil sürücüsü, motosikletiyle seyir halindeki H.B.U.'ya (16) çarptı. Otomobil sürücüsü daha sonra motosiklet sürücüsünü darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.B.U. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, görgü tanıklarının plakasını söylediği otomobilin sürücüsünün S.Ç. olduğunu belirleyip, kısa sürede yakaladı. S.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü.