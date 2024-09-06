Burdur'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

BURDUR'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Anıl U. (21) yönetimindeki 15 ADD 509 plakalı motosiklet kent merkezinden Halk Plajı yönüne giderken park halindeki Mustafa U.'ya ait 32 HY 948 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Anıl U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze O. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mustafa U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN BURDUR,