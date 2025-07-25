Burdur'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler

Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.