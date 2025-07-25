Burdur'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

BURDUR'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.