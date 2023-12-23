Burdur'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Aylin Ö., otomobile çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Aylin Ö. yaralandı
Kaza, saat 12.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Aylin Ö., kullandığı 41 ARE 634 plakalı motosikletle, caddede aynı yöne ilerleyen Ömer Faruk G. yönetimindeki 06 BVY 924 plakalı otomobile arkadan çarptı. Devrilen motosikletten düşen Aylin Ö., sol ayağından yaralandı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.