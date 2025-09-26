Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Burdur'da Kışla Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki sürücü bariyere çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Burdur'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Ş. (29) idaresindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, Burdur-Isparta kara yolu Kışla Mahallesi'nde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.