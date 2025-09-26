Haberler

Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Kışla Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki sürücü bariyere çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Ş. (29) idaresindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, Burdur-Isparta kara yolu Kışla Mahallesi'nde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.