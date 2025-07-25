Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da refüje çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Kemal Efe Bettemir, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Bettemir'in, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi.

Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kemal Efe Bettemir (21) idaresindeki 15 ADD 694 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kemal Efe Bettemir'in İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil

Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.