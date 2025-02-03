Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Burdur'un Gölhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Bahri S. (29) kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bahri S. (29) idaresindeki 20 D 4728 plakalı motosiklet, Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bahri S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.