Burdur'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Y. (27) idaresindeki 07 BKB 868 plakalı motosiklet, Özgür Mahallesi halk pazarında, Mertcan A. yönetimindeki 15 ADD 459 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.