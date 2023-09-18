Burdur'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cengiz A. (59) idaresindeki 07 CZU 15 plakalı otomobil, Bucak istikametine seyir halindeyken Ağlasun Kavşağına geldiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Özkü (69) idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkü yola fırlarken elektrikli bisiklet arabaya ok gibi saplandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Cengiz A.'ya ilk müdahaleyi yaparken Mehmet Özkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cengiz A. ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Özkü'nün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR