Burdur'da motosiklet kazası araç kamerasında
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Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın, araç kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Levent Erkan'ın (55) Çevre Yolu Bulvarı'nda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıdı.
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın, araç kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Levent Erkan'ın (55) Çevre Yolu Bulvarı'nda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, trafik ışıklarında bekleyen aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün havaya savrulması yer alıyor.
Ali Yasir G. (25) idaresindeki 06 GJR 07 plakalı otomobil, dün NATO Kavşağı'nda Levent Erkan yönetimindeki 15 ACE 773 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan ile otomobildeki Soner Çohadar (25) Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ağır yaralı Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.