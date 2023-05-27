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Burdur'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burdur'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Yasir Gökşin (25) idaresindeki 06 GJR 07 plakalı otomobil, Çevre Yolu Bulvarı NATO Kavşağı'nda Levent Erkan (55) yönetimindeki 15 ACE 773 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Erkan ile otomobildeki Soner Çohadar (25) 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Gökşin ile araçtaki iki kadın ve tedavisinin ardından taburcu edilen Çohadar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Burdur Güncel Haberler

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