Burdur'da Motosiklet ile Traktör Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Burdur'da meydana gelen kazada motosiklet ile traktör çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada trafik işaret lambaları da zarar gördü.

BURDUR'da motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Vali Konağı kavşağında meydana geldi. Mustafa K. (41) yönetimindeki 15 AAE 932 plakalı traktör ile Gökhan B. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada kavşakta bulunan trafik işaret lambaları da zarar gördü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Traktör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ve traktör çekici ile otoparka çekildi. (DHA)