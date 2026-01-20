Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü R.T.A. yaralandı. Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda gerçekleşti.
BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü R.T.A., yaralandı.
Yeni Sanayi Sitesi 2'nci sokakta R.T.A. yönetimindeki 06 EAF 089 plakalı motosikletle D.I. idaresindeki 15 ABU 967 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel