Burdur'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

BURDUR'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dün gece meydana gelen kazada Selen H. yönetimindeki 15 NT 981 plakalı otomobil ile Abdurrahman K. yönetimindeki 15 AAV 528 plakalı motosiklet Topraklık Caddesi Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Abdurrahman K. ile yolcu olarak bulunan eşi Nazmiye K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Selen H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN / BURDUR