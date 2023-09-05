Burdur'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer yolcu ise yara almadan kurtuldu.

Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkez Burç mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Merve Ş.idaresindeki 15 ACE 736 plakalı motosiklet ile ara sokaktan cadde üzerine çıkan İsa İ.idaresindeki 15 ABM 543 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Merve Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.S.Ş.yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve kızı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü İsa İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Ş.kazayı yara almadan atlattı.