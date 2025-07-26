Burdur'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Burdur'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Burdur'da Menderes Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Menderes Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine iş yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, 8 araç ve 22 personelin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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