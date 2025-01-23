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Burdur'da Minibüste Yangın: Sigara İzmaridi Nedeniyle Hasar Oluştu

Burdur'da Minibüste Yangın: Sigara İzmaridi Nedeniyle Hasar Oluştu
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Burdur'un Bozkurt Mahallesi'nde bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, şoför koltuğuna düşen sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Burdur'da yangın çıkan minibüste hasar oluştu.

Bozkurt Mahallesi'nde park halindeki Mesut B'ye ait 48 PG 344 plakalı minibüsün şoför koltuğunun bulunduğu kısımda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Yangının minibüsün koltuğuna düşen sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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