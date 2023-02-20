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Burdur'da metruk binada çıkan yangın yanındaki evde maddi hasar oluşturdu

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Burdur'da metruk binada çıkan yangın yanındaki evde maddi hasar oluşturdu

Burdur'da metruk boş bir binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da metruk boş bir binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Taşkapı köyünde, gece saatlerinde metruk bir binada ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metruk binanın yanındaki Adem Acun'a ait eve de sıçrayan yangını söndürdü.

Jandarma ekibi, hasara neden olan yangının ardından inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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