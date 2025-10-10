Haberler

Burdur'da Market Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapan O.K., polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin marketteki yiyecek ve içecekleri tükettiği ve iş yeri kamerasına zarar verdiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir markete camı kırarak giren, içeride yiyecek ve içecekleri tüketen ve iş yeri kamerasına zarar veren O.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
