Burdur'da Market Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da camını kırarak girdiği markete zarar veren şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir markete camı kırarak giren, içeride yiyecek ve içecekleri tüketen ve iş yeri kamerasına zarar veren O.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.