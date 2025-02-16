Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerince halatlar kullanılarak kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
img

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı

"Kral Kaybederse"nin Kenan Baran'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.