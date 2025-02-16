Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerince halatlar kullanılarak kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.
Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.