Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kumluca köyünde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sarp kayalıklardan halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.