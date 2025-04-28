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Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Burdur'un Çatağıl Köyü'nde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çatağıl Köyü'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dağda kayalıkların arasında mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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