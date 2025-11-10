Burdur'da Lise Öğrencileri Ata'ya Saygı Nöbeti Tuttu
Burdur'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenen 'Ata'ya saygı' nöbeti, farklı liselerden 52 öğrenci tarafından gerçekleştirildi.
Burdur'da lise öğrencileri Atatürk Anıtı'nda "Ata'ya saygı" nöbeti tuttu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anma Programı kapsamında USO Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Özcan Yıldırım kontrolünde Ata'ya Saygı nöbeti programı yapıldı.
Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'nda farklı liselerden 52 öğrenci 15 dakika aralıklarla saygı nöbeti tuttu.
Saygı nöbeti tutan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi Anıl Abacı, bu nöbeti tutmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Lise öğrencisi Zekiye Betül Ak, Atatürk'ün ilklerini sonsuza kadar yaşatacağını ifade etti.
Nöbet tutan gençleri gören vatandaş Fethi Atıl ise gençlere güvendiğini ve onlarla gurur duyduğunu belirtti.