Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri Renkli Etkinliklerle Tamamlandı

Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri Renkli Etkinliklerle Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da düzenlenen Lavanta Hasat ve Sanat Günleri, müzik dinletileri, sabun yapım atölyeleri ve güzellik sırlarıyla renkli bir şekilde sona erdi. Katılımcılara yöresel kültür ve doğal ürünlerle dolu bir deneyim sunan etkinlikte, nikahı kıyılan dört çifte evlilik cüzdanları takdim edildi.

Burdur'da düzenlenen Lavanta Hasat ve Sanat Günleri, ikinci gün etkinlikleriyle sona erdi

Burdur Valiliğince düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde, Yeşilova'daki Lavantepe'de müzik dinletisi eşliğinde lavanta hasadı yapan katılımcılar daha sonra sabun yapımı ve seramik atölyesine katılma imkanı buldu.

Etkinlikler kapsamında Bakibey konağında ise yöresel sipsi ve cura dinletisi gerçekleştirilirken, bitki bilim ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya tarafından kadınlara yönelik "güzellik sırları" anlatıldı.

Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi'nde 2025 Aile yılı kapsamında nikahı kıyılan 4 çifte ise evlilik cüzdanları Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tarafından verildi.

Lavantepe bahçesi sahibi Esma Özkan, 280 dekarlık alanda faaliyet gösterdiklerini ve doğal sabun, kolonya ve oda kokuları yaptıklarını belirtti.

Ailece çalıştıklarını ve bahçelerinde biri tıbbi olmak üzere 2 tür lavanta bulunduğunu ifade eden Özkan, herkesi bahçelerine beklediklerini kaydetti.

Hasat etkinliği için Ankara'dan gelen Ekin Eylem Çakmak, ilk kez Burdur'a geldiğini ve şehri çok beğendiğini söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Seçil Ödemiş ise Burdur'un doğal güzellikler açısından zengin bir il olduğunu ifade ederek, etkinlikler için Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.