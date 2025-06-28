Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri Başladı

Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri Başladı
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Burdur'da düzenlenen Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinliği, mor lavanta bahçelerinde hasat ile başladı. Etkinlikte parfüm yapımı ve koku atölyesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinliği, mor bahçelerde lavanta hasadıyla başladı.

Valilik tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Karakent köyündeki lavanta bahçelerinde program düzenlendi.

Katılımcılar, Burdur Gölü manzarası ve mor lavanta bahçesinde fotoğraf çektirdi, hasat yaptı. Daha sonra Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi'nde koku atölyesi etkinliği düzenlendi.

Burada, Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, parfümün tarihi hakkında bilgi verdi, parfüm yapımını anlattı. Kimyagerler de kolonya ve sabun yapımına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, etkinlikle hem Burdurlulara hem de il dışından gelenlere şehrin güzelliğini tanıtmak istediklerini söyledi.

Dans topluluğu Anadolu Ateşi'nin akşam Sagalassos Antik Kenti'nde performans sergileyeceğini belirten Bilgihan, yarın Yeşilova ilçesinde lavanta hasadının yapılacağını, dört çiftin nikahının kıyılacağını ve Bakibey Konağı'ndaki etkinliklerle Lavanta Hasat ve Sanat Günleri'ne devam edeceklerini bildirdi.

Etkinliğe katılanlardan Deniz Yavuz, Burdur'da bu tür aktivitelerin yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antalya'dan gelen Cansu Coşkun ise lavanta bahçelerinde doğayla iç içe olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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