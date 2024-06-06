Burdur'da Kuru Ot Yakma İşinde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale etmek isteyen bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'ndeki evinin önünde bulunan kuru otları yakan Ali Yıldıran (60), kontrolden çıkarak büyüyen alevlere müdahale etmek isterken kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otluk alandaki yangın ise itfaye ekibince söndürüldü.