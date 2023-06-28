Burdur'da kurban bayramı namazı eda edildi

BURDUR - Burdur'da protokol ve vatandaşlar Ulu Cami'de bayram namazı kıldı. Bayramlaşmanın ardından çorba ikram edildi

Burdur'da protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayram namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi. Burdur Müftüsü Enver Türkmen tarafından kıldırılan namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Törenin ardından konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş: " Tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Vatandaşlarımızın huzur içinde bayramlarını geçirmelerini temenni ediyorum. Bu bayramın şehrimize ve ülkemize huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ulu Cami'deki bayramlaşma törenine AK Parti Milletvekili Adem Korkmaz, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serdar Erkan Ergil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.