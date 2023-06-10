Burdur'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ferit Kurt'un cenazesi memleketi Batman'a götürülürken, Mehmet Pektaş (46) ile Zeynep Şahin (56), Sultan Bayındır ve Zekiye Yıldız'ın (53) cenazeleri ise Burdur'da toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur- Fethiye Karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Fethiye yönüne seyir halinde olan Ferit Kurt yönetimindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş'ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Ferit Kurt ve Mehmet Pektaş ile Zeynep Şahin, Sultan Bayındır ve Zekiye Yıldız yaşamını yitirirken, Abdulkadir Gül (38), Nurşen Çiftçi (22), Nidanur Öztürk (22), Hatice Yıldız (57) ve Azime Bayındır (56) ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Ferit Kurt'un cenazesi dün gece saatlerinde alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü. Mehmet Pektaş ile Zeynep Şahin, Sultan Bayındır ve Zekiye Yıldız'ın cenazeleri ise yakınları tarafından sabah saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi morgundan alındı. Mehmet Pektaş, Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Kayı köyünde, Sultan Bayındır ve Zeynep Şahin ise Burdur merkez Askeriye köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Zekiye Yıldız'ın da Sultandere mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Kazada ölen kadınların pancar çapası için gittikleri Kemer ilçesine bağlı Kayı köyünden Burdur'a döndükleri sırada öğrenildi.