Burdur-Antalya yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil refüjde takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil refüjde ters döndü: 1 yaralı

BURDUR - Burdur- Antalya yolu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı, 1 kişi yaralandı.

Olay 13.50 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Mehmet Akif Üniversitesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Metin Sarıoğluidaresinde ki 07 ADD 40 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılan Metin Sarıoğlu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Metin Sarıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.