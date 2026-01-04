Haberler

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Burdur'da meydana gelen kazada, sürücü Talip K. kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri görev aldı.

BURDUR'da kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Talip K. yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya Karayolu Kurna Rampası mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Talip K. idaresindeki 15 ET 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Talip K., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

