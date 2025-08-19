Burdur'da Kobra Yılanı Zehiri Operasyonu: 5 Gözaltı

Burdur'da Kobra Yılanı Zehiri Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Burdur'da düzenlenen operasyonda 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ve piyasa değeri 60 milyon lira olan zehirler bulundu.

Burdur'da 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
