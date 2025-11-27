Burdur'da Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Bir Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

BURDUR'da kız öğrenciler arasında çıkan kavgada darbedilen Y.Ö. (15), hastanelik oldu.

Burç Mahallesi Nurhan Çiftçibaşı Parkı'nda dün akşam okul çıkışı buluşan kız öğrenci grubu, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gruptakilerden 5 öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Y.Ö.'yü darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Y.Ö., çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bir süre sonra hastaneden taburcu edilen Y.Ö.'nün polis merkezine giderek kendisini darbeden diğer öğrencilerden şikayetçi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.