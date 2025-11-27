Haberler

Burdur'da Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Bir Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Bir Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burç Mahallesi'nde okul çıkışında tartışan kız öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu 15 yaşındaki Y.Ö. darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Y.Ö., hastaneden taburcu olduktan sonra darbe eden öğrencilere karşı polis merkezine şikayette bulundu.

BURDUR'da kız öğrenciler arasında çıkan kavgada darbedilen Y.Ö. (15), hastanelik oldu.

Burç Mahallesi Nurhan Çiftçibaşı Parkı'nda dün akşam okul çıkışı buluşan kız öğrenci grubu, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gruptakilerden 5 öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Y.Ö.'yü darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Y.Ö., çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bir süre sonra hastaneden taburcu edilen Y.Ö.'nün polis merkezine giderek kendisini darbeden diğer öğrencilerden şikayetçi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.