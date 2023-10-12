Burdur'da kız çocuklarına ilham veren buluşma düzenlendi

Burdur'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarıyla farklı meslek grubundan kadınlar bir araya getirildi.

Burdur'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarıyla farklı meslek grubundan kadınlar bir araya getirildi.

Çocuk Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir grup kız çocuğu, hakimlik, belediye başkan yardımcılığı, doktor, öğretmen, mimarlık, mühendislik, ve gazetecilik mesleğini yapan kadınlarla sohbet etti. Çocuklar, kadınlara iş yaşamına dair merak ettiklerini sordu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç, yaptığı konuşmada, kız çocuğu ailelerine seslendi.

Ailelerin kız çocuklarına değer vermeleri gerektiğini belirten Kılınç, "Çok sevin kızlarınızı. Kirpiğinin ucuna kadar öpün. Yüzlerindeki en güzel gülüş siz olun. Sizde bulamadıkları sevgiyi ararken, sevgi zannettikleri zorbalıklara boyun eğmesinler. Sevgiyi en doğru şekliyle tanıyıp, sevmeyi ve sevilmeyi sizden öğrensinler. Tüm kız çocuklarının ve yaşı kaç olursa olsun içinde hala o kız çocuğunu yaşatmayı başaranların kalbinden öperim." diye konuştu.