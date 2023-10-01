Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Arkadan Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

BURDUR'da kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye karayolu adliye kavşağında dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Havva Ç. (35) yönetimindeki 20 EC 405 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Murat K. yönetimindeki 07 MDK 53 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Havva Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Arzu Y. (50) ve Sıddıka K. (66) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Murat K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)