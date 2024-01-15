Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam üzeri Köprübaşında kırmızı ışıkta bekleyen Enver İmer yönetimindeki 15 AP 236 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu otomobil çekici ile götürüldü. (DHA)