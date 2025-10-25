Burdur'da Kırmızı Işık İhlali Sonrası Kaçan Sürücü Aranıyor

BURDUR'da polis, kırmızı ışık ihlali yapıp 2 otomobile çarptıktan sonra kamyonetini kaza yerinden 500 metre uzakta durdurup kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazada otomobil sürücüsü Nebi Orhan K., yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Burdur- Antalya Çevre Yolu Depremevleri Kavşağı'nda meydana geldi. 06 CPT 460 plakalı kamyonet sürücüsü, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapıp Nebi Orhan K. yönetimindeki 44 NK 135 plakalı otomobil ile Ali C. idaresindek 32 AEK 167 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerinden yaklaşık 500 metre ileride Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'nde kamyoneti terk eden sürücü kaçtı. Kazada hafif yaralanan Nebi Orhan K., sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR