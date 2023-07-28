Burdur'da Kestel köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1 hektar ormanlık alan kül oldu.

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1 hektar ormanlık alan kül oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin yetersiz kalması sonucu bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden uçak ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangına 4 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekiplerince müdahale etti. Yangında 1 hektar ormanlık alan yandı. - BURDUR