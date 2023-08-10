Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Kenevir Ekimi Yapılan Ormanlık Alanda Uyuşturucu Operasyonu

Güncel Haberler

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alana kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada H.Ş. isimli şahsın Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaş köyünde ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı yönünde bilgiler elde edildi.

Yeşilbaş köyünde tespit edilen ormanlık alan ile H.Ş isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda; 170 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 290 gram nitratlı gübre, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan H.Ş. isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kenevir Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title