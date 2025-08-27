Burdur'da Kaza Kırıma Uğrayan Uçak Gölden Çıkarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde kaza kırıma uğrayan uçak, vinç yardımıyla gölden çıkarılarak incelemeye alındı.

Karacören Barajı Gölü'nde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme eğitim uçağı, Antalya'dan gelen teknik ekiplerin vinçle yaptığı kurtarma çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.

Uçak, iş makinesi ile düzeltilen alanda inceleme altına alındı.

Elsazı köyü Karacaören Barajı Gölü'nde dün su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğramış, içerisindeki 2 pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı.

Burdur, Isparta ve Antalya'dan jandarma arama kurtarma ve su altı arama kurtarma timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla dün gölde ters duran uçak düzeltilerek kıyıya sabitlenmişti.