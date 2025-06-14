Burdur'da Kaza: Anne ve Oğlu Dere Yatağına Düştü

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Burdur'da kontrolünü kaybeden Ayşe A.’nın otomobili dere yatağına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURDUR'da hakimiyetini kaybettiği otomobille dere yatağına düşen Ayşe A. ile beraberindeki oğlu Kerem A.'yı itfaiye kurtardı. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Özgür Mahallesi Tabakhaneler Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe A., kullandığı 07 BFY 186 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki korkulukları aşıp boş dere yatağına düşen otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ayşe A. ve oğlu Kerem A.'yı itfaiye çıkardı. Sağlık ekibinin Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil vinçle çıkarılarak otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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