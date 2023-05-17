BURDUR'DA KAZA 1 YARALI
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Burdur'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Burdur'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Burdur merkez İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi Menderes Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada A.D. yönetimindeki 15 ABR 439 plakalı hafif ticari araç, Ş.K. (19) yönetimindeki 15 AAL 150 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel