Burdur'da Kayıp Alzheimer Hastası 83 Yaşındaki Kadın Bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası arazide bulundu.

Yeşilbaşköy'de gece saatlerinde evinden ayrılan Emine P'nin dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek ve 2 şube müdürü, 4 personel, 2 gönüllü, 3 araç, 1 dron, Antalya, Isparta ve Denizli'den gelen 10 personel ve jandarma ekipleriyle beraber toplamda 78 personelin katıldığı çalışmada yaşlı kadın evine 3 kilometre mesafede arazide bulundu.

Jandarma personelinin sırtında taşıyarak ambulansa götürdüğü Emine P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emine P, kısa süre önce de kaybolmuş, evine 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.