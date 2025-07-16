Burdur'da Kayıp 85 Yaşındaki Kadın Bulundu

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Ağlasun ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Emine P, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta arazide bulunarak sağ olarak kurtarıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Yeşilbaşköy'de dün tarlaya gitmek için evinden ayrılan Emine P'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu Emine P. bugün evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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